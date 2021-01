Morgana Santana e Anitta Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 12:09 | Atualizado 24/01/2021 12:23

fotogaleria Com um milhão de seguidores no Instagram, Morgana Santana levou um susto ao receber uma mensagem privada na madrugada deste domingo (24) de Anitta. A influenciadora e youtuber tinha mandado um comentário e não esperava que a cantora respondesse. "Oi Larissa, você é uma péssima cantora", escreveu. Só que a Poderosa rebateu. "Oi. Eu não faço ideia de quem você seja, então não sei dizer se você é boa ou ruim em whatever the fuck [qualquer po***a] seja o que você faz. Beijos".

Morgana ficou surpresa. "Era só um desafio de um vídeo para o YouTube", explicou e logo em seguida pediu desculpas para os fãs da cantora: "Por favor, antes que me xinguem. Eu estava gravando um vídeo para o YouTube, mando mensagem pra famosos, mensagens boas, ruins, pra vários famosos, mas era pra um vídeo. Eu nunca imaginei que a pessoa ia me responder, entendeu? E a Anitta me respondeu me xingando",

"A Anitta em xingou, só que eu admiro muito a Anitta, eu gosto dela. Eu estou tremendo, estou com muita vergonha. Coitada. Quer dizer, coitada de mim que agora ela acha que eu sou hater, mas eu não sou. Peçam desculpas pra Anitta."Nunca imaginei que a Anitta ia responder", lamentou.