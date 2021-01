Carlão, funcionário do SBT, morre de Covid-19 Reprodução de internet

Carlos Augusto Ferreira de Souza, o Carlão, coordenador de telefonia do SBT, em São Paulo, morreu no último domingo (24), vítima da Covid-19.

Carlão tinha mais de 25 anos de serviços prestados e estava afastado de suas atividades presenciais no SBT desde o começo da pandemia, por fazer parte do grupo de risco. Mesmo sem ir à emissora, ele foi infectado pelo novo coronavírus e passou meses no hospital.

Carlão deixa a mulher, Mônica Victor, e a filha Isabela.