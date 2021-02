Maravilhosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 17:02 | Atualizado 06/02/2021 18:58

A travesti Laison, conhecida como Maravilhosa, morreu aos 23 anos, após apresentar sintomas de Covid-19. Ela ficou conhecida ao 'invadir' a gravação de uma reportagem da TV Allameda, afiliada do SBT, em rua central de Porto Velho, Rondônia. Ela desfilou e mandou um beijo para a câmera, em outubro de 2019.



De acordo com o site News Rondônia, Maravilhosa estava internada no Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron, em tratamento de tuberculose e pneumonia há semanas. Ela não resistiu após apresentar sintomas da Covid-19, e morreu na última quinta-feira (4).