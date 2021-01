Latino Daniel Pinheiro

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 05:00

Latino virou meme neste fim de semana, após dizer no 'Altas Horas' que o ator e ex-BBB Babu Santana 'é o Tim Maia Brasileiro'. A frase do cantor logo ganhou repercussão nas redes sociais, já que Tim Maia é praticamente um patrimônio histórico brasileiro. Além disso, o próprio Babu Santana entrou na brincadeira e trocou o nome de suas redes sociais para 'Tim Maia Brasileiro'.



Perguntado pela coluna sobre o por que de ter tratado o Tim Maia como um artista internacional, Latino contou que quis dimensionar a grandeza da carreira e história do saudoso cantor dentro e fora do país. "A nomeclatura do Tim Maia é tão grande que eu tive a liberdade poética de falar isso", afirma.

Ele ainda garante ter encarado os memes com bom humor. "Eu achei o máximo. Achei que ele (Babu) também entendeu e incorporou isso. Acho que essa nomenclatura que eu dei é pra chancelar o poderio dele com a voz e com a performance do Tim Maia. Pra chancelar aquilo que todos já sabem: que Tim Maia éuma figura internacional, porque eu o vejo assim também", finaliza.