A funkeira Pocah Divulgação/Ernna Cost

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 05:00

Esta coluna de seis leitores soube que a funkeira Pocah esteve muito focada em sua preparação para entrar no 'BBB21'. A cantora fez cerca de duas semanas de aulas com um coach, em São Paulo, com o objetivo de se posicionar, falar e se portar melhor dentro do confinamento.

Quem conhece Pocah sabe que a cantora não é de meias palavras e habitualmente é bem direta para dizer o que pensa, além de costumar ser explosiva em determinadas situações.



No reality, a expectativa é que Pocah seja um pouco mais contida em seu jeito de ser e não 'cause' tanto lá dentro como o esperado. É que pouca gente sabe, mas, segundo amigos próximos, o noivo da funkeira, Ronan Souza, é muito ciumento. Os dois até tiveram uma crise de ciúmes em umas das apresentações da Pocah, quando ela precisou dividir o camarim com Leo Santana. Os dois tiveram um affair quando o baiano estava solteiro, mas nada passa por essa coluna que quase ninguém lê. Logo depois, eles gravaram um videoclipe, que foi acompanhado de perto por Ronnan. Ele, inclusive, está sempre junto à amada em quase todos os seus trabalhos. Os dois estão até morando juntos.