Biel Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 05:00

Biel é um dos primeiros entrevistados de Luciana Gimenez em seu canal no Youtube e o cantor faz várias revelações sobre a família, o momento difícil que atravessou logo após a acusação de assédio contra uma jornalista e o namoro com Tays Reis já fora de 'A Fazenda' no programa desta semana. Ele também contou que se sente 'barrado' nas rádios e nos streamings.

"A minha música nova com a Tays, 'Artigo 157', tocou mais de 100 mil vezes no Spotify e a gente não entrou no Top 200 , sendo que o último colocado tinha 80 mil plays. A gente não ganha o destaque que a gente merecia Não estou pedindo para entrar em uma playlist. Estou pedindo para entrar nos Top 200 porque os nossos números estão lá. A gente tem até pedido pelas redes sociais, mas por não ser um artista de uma gravadora, não ter o peso de uma gravadora atrás, as pessoas dizem que a ordem é não tocar a música. Não entendo e é triste".

O cantor também contou que não teve maturidade suficiente na época que saiu do Brasil, em 2016, por conta da repercussão do caso de assédio sugestão do do presidente da sua gravadora na época. "Eu saí do país, não consegui mais assistir o que estava acontecendo na minha frente. Foi inclusive o que o presidente da gravadora tinha falado na época para eu fazer. Eu só vi isso como opção, via minha família sofrendo, eu não tinha maturidade na época pra me pronunciar, me posicionar. Então foi bom dar um passo para trás", contou.

Luciana Gimenez perguntou sobre os erros do passado e Biel admitiu que não sabia ouvir 'não'. "Eu vesti uma capa de super-herói na época, para mim a minha palavra tinha que ser a última. Todo mundo tinha que fazer o que eu queria que fosse feito, eu não gostava de ouvir não e ao mesmo tempo eu não ouvia não".