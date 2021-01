Por O Dia

Publicado 28/01/2021 16:55 | Atualizado 28/01/2021 18:45

Neymar dançando Reprodução

Depois de Anitta, agora é a vez de Neymar se render ao hit do momento, 'Vem Sentando Vem”. O atacante da seleção brasileira e do clube francês Paris Saint-Germain, apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (28), dançando a coreografia da música do MC 2Jhow em um vídeo publicado no Instagram.“’Vem sentando vem’ é uma música alegre, então acaba meio que estimulando e até intimando a pessoa que ouve a dançar. E eu estou adorando essa repercussão e tem sido muito emocionante, ao mesmo tempo que surpreendente ver os meus fãs e alguns famosos dançando. A música é a favorita da Anitta e chegou até no homem, chegou até em Neymar... entre tantas outras pessoas queridas que estão fazendo vídeos também. É gratificante, porque é o resultado de muita dedicação e de muita crença de que iria dar certo", confessou o cantor.