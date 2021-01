DJ Marlboro Paulo Verardo/Divulgação

Publicado 29/01/2021 08:50 | Atualizado 29/01/2021 09:23

A cantora e apresentadora MC Ellu acusa DJ Marlboro de tê-la estuprado em 1988, quando ela tinha 17 anos e iniciava sua carreira artística. Em entrevista ao 'Balanço Geral', ela contou que foi à polícia registrar um boletim de ocorrência contra o artista e deu mais detalhes do que teria acontecido. "Eu conheci o Marlboro em um baile em que eu fui dublar Janet Jackson, eu tinha 17 anos. Após a minha apresentação, ele me ofereceu uma carona até a minha casa. No caminho, ao invés de ele me levar em casa, ele me levou para um motel", contou ela. "A gente entrou no quarto, eu sentei na cama e ele falou assim: 'Não vai acontecer nada que você não queira'. Resumindo, aconteceu o pior, ele foi às vias de fato. Eu era virgem, saí de lá chorando", continuou a cantora.

MC Ellu disse que só depois de muitos anos tomou coragem para denunciar. "Ele prometeu que ia me ajudar, ia me botar na gravadora, ia produzir minhas músicas e ficou por isso mesmo. Eu saí de lá chorando. Eu não denunciei antes, primeiro por medo, porque ele falou que se eu falasse pra alguém, poderia acontecer uma coisa ruim comigo", afirmou. "E, no decorrer desses anos todos, eu fazendo programa de televisão, correndo atrás, sendo muito prejudicada no mercado por culpa dele, porque ele faz o favor de me queimar, de me prejudicar. Ele tenta me prejudicar até hoje com medo de eu contar essa história", completou.

Procurado, o DJ Marlboro negou qualquer ato de violência contra MC Ellu. Ele afirmou que a cantora sempre quis que ele produzisse as músicas dela, mas ele nunca aceitou "por acreditar que ela não tinha talento". Marlboro afirmou ainda que não foi comunicado da denúncia e disse estar tranquilo, já que ela terá que provar a acusação. Ele alegou ainda que a cantora está em busca de mídia.