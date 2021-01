Pepê, dupla de Neném, beija muito sua mulher em festa de Sebah Vieira Thiago Duran

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 12:16

Neste sábado (30), o ator Sebah Vieira escolheu Búzios, na Região dos Lagos do Rio, para comemorar seu aniversário ao lado de poucos amigos. O evento aconteceu na casa Birseville. Entre os convidados, Pepê e Neném, a ex-paquita Cátia Pagnote, as ex-BBB's Janaína do Mar e Adélia Soares, a cantora Juliana Moreto, Simone, do grupo Fat Family, e o promoter Rodrigo Oliver. A cantora Pepê não se posou de beijar muito sua atual mulher durante o encontro. “Estamos passando por um momento muito difícil por causa dessa pandemia e por isso decidi comemorar ao lado de poucos amigos mais um ano de vida", diz Sebah Vieira.



