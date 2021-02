Rennan da Penha e Leleco Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 16:00 | Atualizado 03/02/2021 17:45

O tempo fechou para Rennan de Penha e o ex-empresário Leleco. O DJ está furioso com as 24 multas que recebeu enquanto estava preso durante sete meses em 2019, quando o carro ficou sob a responsabilidade do então gerente de sua carreira. Furioso com a dívida que se acumula no Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), Rennan tem cobrado de Leleco há algum tempo e resolveu passar para o estágio de ameaças nas redes sociais nesta quarta-feira (3). "Atenção 'empresário' Leleco! As 24 multas que você tomou no meu carro enquanto eu estava preso, eu preciso que você passe para o seu nome e pague! Ou vou ter que fazer isso pelas vias legais da Justiça e contar tudo que você e seus amigos fizeram eu passar?", escreveu.

Rennan da Penha ainda reclamou que Leleco, dono da Leleco Produções, tem esbanjado dinheiro se apresentando como empresário para outros artistas. "Se você tem dinheiro para beber e marolar por aí pagando de empresário, você pode pagar o que deve, covarde. Paga o que deve! Paga de empresário próspero com o p** dos outros", detona.

A coluna entrou em contato com Leleco, que perguntou primeiro se a assistente da coluna trabalhava no Detran. Depois, o empresário de funk disse que não trabalhava mais com Rennan da Penha há um tempo e informou que desconhecia o assunto. "Vou procurar saber. Trabalho com produção e estou virado, mas vou me informar melhor. Entra em contato mais tarde, ok?, respondeu apressado. Vamos entrar em contato, sim, novamente até porque o ex-cliente deu um prazo marcado para às 19h desta quarta-feira (3) para resolver a situação.

