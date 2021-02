Raissa Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:06 | Atualizado 05/02/2021 17:17

Raissa Barbosa ainda está curtindo o sucesso de sua passagem pela 'A Fazenda'. Entre uma entrevista e outra, ela vai revelando algumas curiosidades e até intimidades. A modelo assumiu que perdeu a virgindade com um garoto gay de sua cidade natal, Rio Branco, no Acre. "Eu era novinha, baixinha, como sempre fui. E tinha um vizinho, irmão da minha amiga, que era bem alto, e as pessoas falavam que ele era gay. Só que ele, na época, não aceitava. Então eu perdi a minha virgindade com um menino que é gay", contou.

A modelo confessou para Mateus Mazzafera que foi perguntar depois para o rapaz sobre a sua orientação sexual. "Perguntei e ele me disse que já sabia, mas não era assumido, e ainda contou para todo mundo que tirou a minha virgindade. Depois a gente virou super amigo, conversava até um tempo atrás. Ele me mandou uma mensagem um dia desses", completou. Já sobre o primeiro beijo, Raissa disse que foi aos 13, com outro vizinho: "Todo mundo beija o vizinho! Estava eu, minha irmã, uma outra amiga nossa, e a gente brincou... Mas foi só um selinho, nada demais".

Ela também confirmou que não fez as pazes com Stéfani Bays depois que as duas saíram do reality rural da Record. Raissa explicou que Stéfani ficou chateada porque ela e Lucas Selfie a chamaram de planta em uma live com Marcos Mion. De acordo com a ex-peoa, no entanto, era uma brincadeira que eles sempre faziam. "A gente brincou com isso, mas quem falou muito foi o Lucas. Eu ficava rindo. Depois eu fui massacrada. Se fosse esse motivo ela também teria ficado chateada com Lucas", finalizou.