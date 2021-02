Anderson Leonardo presta depoimento sobre suposta acusação de estupro Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:32 | Atualizado 05/02/2021 17:52

Anderson Leonardo confirmou que manteve relações sexuais com o cantor e dançarino Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon, na noite de 11 de dezembro de 2020. Em depoimento na 33ª (Realengo), na tarde desta sexta-feira (5), o cantor contou depois de três horas de conversa que tudo ocorreu de 'maneira consensual'. A coluna soube que o gerente e um funcionário do motel apareceram na delegacia, mas foram dispensados e deverão ser ouvidos no início da semana que vem.



A acusação de estupro contra o vocalista do Molejo veio à tona na quarta-feira (3), quando MC Maylon registrou um boletim de ocorrência contra o Anderson, que foi intimado a depor. A princípio, o pagodeiro negou o episódio e que teria sido surpreendido com a divulgação da história através de uma nota, onde um dos trechos diz: "Anderson conhece a suposta vítima, mas jamais praticou os atos veiculados na imprensa, inclusive, tem conhecimento que a suposta vítima já esteve presente em diversas apresentações artísticas do cantor, em ocasiões posteriores à falaciosa alegação, o que demonstra, claramente, que a narrativa publicada nunca ocorreu".