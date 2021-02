Leozinho Bradock Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 19:14 | Atualizado 05/02/2021 19:37

Post de Leozinho Reprodução Leozinho Bradock, filho de Anderson Leonardo, saiu em defesa do cantor logo após a confissão nesta sexta-feira (5) de que o pagodeiro manteve relações sexuais com o Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon. Ele, que também é cantor, disse que sente orgulho do pai por 'assumir a verdade, independente do que os outros pensam'.

Leozinho também respondeu uma seguidora que brincou com a letra de um dos maiores sucessos do Molejo, 'Cilada' e revelou que sabia que o pai era bissexual. "Não era cilada, manda. O meu sempre foi bissexual e me orgulho disso. Se vocês optarem com esse tipo de brincadeira achando bacana agir com preconceito, vocês só provam que passa ano e entra ano, não respeitam as diferenças.

Publicidade

Bradock também elogiou o vocalista do Molejo por ter sempre o ajudado na vida e avisa que a família segue ao lado do pagodeiro por conta do episódio de acusação de estupro do rapaz, de 21 anos. "Vamos seguir com o que sempre fizemos, e compartilhando aos nossos a nossa educação de saber respeitar o nosso próximo independente de qualquer diferença."







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leozinho Bradock (@bradockleozinhoficial)