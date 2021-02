Morre Ruddy Pinho, ex-cabeleireira e ex-amiga de Susana Vieira Reprodução internet

Publicado 06/02/2021 08:00

Morreu na madrugada de ontem, aos 77 anos, a cabeleireira Ruddy Pinho, que por anos cuidou das madeixas da atriz Susana Vieira. A atriz lamentou a perda: "Foi com grande pesar que recebi a notícia da partida precoce e inesperada da Ruddy... Perder alguém que já fez parte da sua vida por tantos anos é sempre muito triste! Que ela descanse em paz. Meus sentimentos à família".



Ruddy era transexual e mudou de sexo aos 40 anos. Além de Susana, ela também fez os cabelos de famosas como Marilia Pêra. Ruddy lançou uma biografia não-autorizada sobre Susana Vieira, com quem trabalhou e manteve uma amizade por 36 anos. Na obra, ela conta que brigou com Susana por causa de um megahair da discórdia, que fez com que ambas rompessem a amizade.