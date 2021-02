João Kleber Divulgação/Rede TV!

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 07:00

A RedeTV! estreia domingo, 14 de fevereiro, às 23h, a primeira edição do reality show 'Bela do Verão', uma disputa entre 12 participantes em um cenário paradisíaco no litoral de São Paulo. Durante oito episódios, exibidos aos domingos no programa 'João Kléber Show', as competidoras enfrentarão provas que exigem força, habilidade, resistência e sorte na disputa pelo título e uma viagem ao Caribe.

João Kléber acompanhará de perto a rotina das modelos no confinamento e todas as atividades e desafios da semana. O desempenho nas provas soma pontos para a etapa final do reality, que também reserva votações surpresas e participações de convidados especiais.



Entre uma prova e outra, as competidoras poderão desfrutar de momentos de lazer e diversão como passeios de barco, festas e eventos temáticos. Por medidas de segurança, todas as participantes realizaram o teste do novo coronavírus 14 dias antes de entrarem na atração e permaneceram em isolamento até o início das gravações. "Buscamos fazer um reality diferente dos demais e o 'Bela do Verão' retrata essa ideia, mostrando uma disputa acirrada entre as participantes, cada uma tentando superar seus próprios limites. Posso dizer que o público terá uma noite de domingo mais animada", contou João Kléber.