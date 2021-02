Claudia Ohana Reprodução

Publicado 06/02/2021 17:20 | Atualizado 06/02/2021 18:56

Claudia Ohana volta e meia compartilha cliques e vídeos mostrando que está cada dia mais livre, leve e solta aos 58 anos de idade. Neste sábado (6), ela resolveu fazer uma postagem contra os haters, que insistem em perturbá-la de vez em quando por conta das fotos consideradas 'ousadas'. A atriz dança feliz da vida de maiô engana mamãe estampado em uma praia no vídeo: "5.8. Como é que eu estou me sentindo ? Assim! E não venha me dizer que eu estou ficando velha, estou apenas seguindo o fluxo da vida! Cada etapa da vida pode ser um tempo para experienciar novas dimensões de si, ou simplesmente conhecê-las e ir em frente, entendendo um pouco mais o que somos e o que queremos", escreveu Claudia.







