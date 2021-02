Lucas e Gilberto Reprodução

Publicado 07/02/2021

Nunca antes na história do 'Big Brother Brasil' ninguém 'causou' tanto em tão pouco tempo do reality da Globo. Tina e suas panelas pela madrugada da casa na segunda edição e Alemão e suas duas mulheres desde o início do sétimo ano são fichinhas diante de Lucas Penteado deste 'BBB 21'. O ator brigou, provocou discórdia, tirou a paciência do seu ídolo Projota, recebeu desprezo dos outros participantes e até fez Tiago Leifert quebrar o protocolo em duas semanas. Não aguentou a pressão e desistiu. Mas antes de pedir para sair do jogo, ele assumiu ser bissexual e protagonizou o primeiro beijo gay masculino do programa.

Lucas foi ao confessionário após se desentender com Lumena, Pocah e outros brothers depois de trocar beijos com Gilberto na festa Holi Festival. A psicóloga, que sempre tem uma opinião sobre tudo, levantou a bandeira que Penteado estava se 'apropriando de uma luta' em prol dele mesmo para favorecer no jogo, enquanto a funkeira metralhou o chamando de 'olhar de demônio'. Revoltado com as acusações, ele arrumou as malas e falou para Gilberto. "Eu quero sair. Não te usei, cara. Preciso ver como estão meus pais, mano. Não usei ninguém". Depois, ele entrou no confessionário para marcar de vez o seu nome no programa da Globo.

O big boss anunciou para os participantes dentro da casa. "O Lucas não está mais no Big Brother Brasil. Agora vocês são 18 competidores e todos com chances iguais de chegar a final. Boa sorte".

A Globo envio nota à imprensa para oficializar a saída do competidor. "Lucas Penteado pediu para deixar a casa do Big Brother Brasil 21 na manhã deste domingo. O ator foi até o confessionário e comunicou à equipe do programa equipe do programa sua decisão de abandonar o jogo. A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show. Lucas Penteado não será substituído, e o programa seguirá com os atuais participantes".