Aretha Oliveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 15:01 | Atualizado 07/02/2021 15:33

Aretha Oliveira e Carla Diaz Reprodução Mais uma bola fora da psicóloga Lumena dentro da casa do 'BBB 21'. Ao comentar que não tinha simpatia por Carla Diaz para Karol Conká e mencionou que não fã da ex-chiquitita porque não assistia a novelo pela falta de uma criança preta, uma atriz preta, a baiana acabou comprando briga com Aretha de Oliveira, intérprete da Pata, na primeira versão de Chiquititas.

A atriz, que foi uma das crianças negras a fazerem parte da produção do SBT, fez um texto sobre o assunto no Instagram e detonou a sister.

"Muitas pessoas me marcando em posts como este, entao vamos la. Em uma coisa a Lumena esta certa, ela realmente nao assistiu Chiquititas (e perdeu uma novelao por sinal). Eu no caso fiquei do comeco ao fim, mas nos quase 4 anos de novela, houve outras criancas negras tambem, como Dani, Neco, Mosca, Binho e Polyana. Sim, a gente precisa estar em mais espacos de forma igualitaria, nao queremos ser 'o unico' ou 'um dos poucos', nao tenho duvida que estamos lutando duro para isso, e que aos poucos as mudancas comecaram a acontecer. Falta muito? Com certeza, mas negar cada conquista, nao e o caminho jamais, esse movimento nunca vai se tratar apenas daquele individuo, mas mexera com a estrutura, e assim, mesmo que aos poucos, ela vai se modificando! Eu so agradeco a possibilidade de ter estado ali, por tudo que isso representou na minha vida e da minha familia, e por tantas meninas terem se sentido representadas pela Pata. Obrigada pelo carinho de sempre! Sigamos", declarou Aretha, que jantou cedo neste domingo (7).