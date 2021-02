Kevin O Chris e Dilsinho, juntos pela primeira vez, misturam funk e pagode João Maia

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 05:00

'Tá com saudade, né, minha filha?' Um dos memes mais compartilhados nesta quarentena se tornou verso na nova música de Kevin O Chris com Dilsinho. 'Saudade Né?' é a segunda faixa do DVD 'Todo Mundo Ama O Chris', gravado em 2020, no Rio de Janeiro, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A parceria inédita chega nas plataformas de streaming e com clipe no YouTube na próxima sexta-feira (12), véspera do início do Carnaval previsto para este ano. "O resultado dessa música conseguiu superar todas as minhas expectativas. Ficou uma mistura boa do funk com pagode e fico muito feliz com o convite do Kevin para participar deste momento novo e importante na carreira dele", comenta Dilsinho. Para Kevin, "juntar esses dois estilos que vieram de comunidade é satélite demais. Precisamos fazer mais isso!", diz o funkeiro.