Lucas e Karol Conka Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 18:32 | Atualizado 08/02/2021 15:29

Os advogados de Lucas Penteado já tomaram uma decisão depois da saída do brother do reality e do adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil. Ele irá processar Karol Conká cível e criminalmente. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco em seu blog. Ele conversou com Fernando Santos, advogado que representará o ex-brother nos processos contra a cantora.

Segundo o advogado, a decisão de acionar Karol Conká judicialmente foi tomada pela família de Lucas quando ele ainda estava confinado. Fernando Santos ainda revelou que vai avaliar outras situações e participantes e não descarta a possibilidade de outros processos e até mesmo a própria Globo.



“Algumas atitudes só serão tomadas com a ciência e autorização do Lucas, pois sabemos que portas se abrem, assim como se fecham”, justificou o advogado em entrevista ao blog de Lo-Bianco. Ele afirmou ainda que as ações penais movidas contra a rapper poderão resultar em restrições de direitos, e que o escritório de advocacia ainda avalia quais pedidos serão feitos em juízo.