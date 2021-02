Dom e Julian, netos de Marcos Frota Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 19:09

Aos 64 anos, Marcos Frota acaba de ganhar mais um neto. O ator, que se tornou avô pela primeira vez em 2019, quando nasceu Dom, agora tem é Julian, filho também do seu segundo herdeiro, o músico Apoena.



Apoena Frota é um dos três filhos de Marcos Frota com Cibele Ferreira, que morreu num acidente de carro em 1993. O ator também é pai de Amaralina, a mais velha, Thaynã, e Davi, seu caçula, fruto do casamento com a atriz Carolina Dieckmann. Os atores foram casados de 1997 a 2004.