Rodolffo, da dupla com Israel, no BBB 21 Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 11:28 | Atualizado 08/02/2021 11:33

Esta coluna de seis leitores recebeu um nude atribuído ao sertanejo Rodolffo, que faz dupla com Israel. Na imagem, é possível notar a semelhança com o cantor através da tatuagem que ele tem no braço. Rodolffo Matthaus aparece em uma selfie no espelho enquanto mostra o tamanho de seu generoso documento apoiado em cima da pia de um benheiro.