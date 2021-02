Carolina Azevedo Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 14:19

Carolina Azevedo não esconde a ansiedade para a estreia do reality show 'Bela do Verão', dentro do programa do João Kléber. A modelo disse que foi desafiador participar da atração, que estreia no próximo domingo. "O reality não são só mulheres bonitas dando close de biquíni. Passamos alguns perrengues por causa das provas e da convivência. Fomos desafiadas a superar limites", conta a loira.



Na atração, gravada em uma mansão no litoral de São Paulo, 14 participantes vão brigar pelo título de 'Bela do Verão' e por uma viagem ao Caribe.



A primeira temporada reúne 8 episódios. Durante o confinamento, elas irão se envolver em provas de resistência, sorte, força e habilidade. Além de Carolina, Fernanda Henz, Laís Cardoso, Cris Galêra, Carla Silva, Amanda França, Yakara Piotto, Mariana Malavazzi, Vanessa Perez, Carla Silva, Leblanc Luna, Paula Ginger, Paula Lima e Rafaella Figueiredo estarão na disputa pelo prêmio.