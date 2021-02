Larissa Andjara Reprodução

Conhecida como a sósia de Anitta, a modelo e influenciadora Larissa Andjara fez um novo procedimento estético para ficar mais parecida ainda com a cantora. Ela passou por uma harmonização facial com a médica Gabriela Barreto, em Suzano São Paulo e o resultado impressionou Larissa. "Ficou incrível e deu tudo certo durante e depois da cirurgia. Não senti nada nem tive nenhum problema. Agora me sinto realmente uma Anitta", contou.

Vale lembrar que recentemente, Larissa foi bloqueada por Anitta de todas as redes sociais depois que muitos internautas comentaram as semelhanças entre as duas e a Poderosa não gostou. "Não entendi muito bem o motivo dela ter me bloqueado. Mas, está tudo bem. Só muito fã dela", concluiu.