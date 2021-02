Mulher Melão Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 05:00

Renata Frisson, a Mulher Melão, acaba de receber uma proposta milionária para fazer vídeos sensuais para a California TV. A loura, no entanto, diz que nunca toparia por conta da família, que é evangélica, e por fazer tudo por amor. "Eu juro que quando ouvi a proposta eu não acreditei, me senti bem valorizada, melhor que o cachê de um vencedor do BBB. Só que além de uma família evangélica que me mataria se soubesse que eu estaria em vídeo sensual, eu só faço amor por amor e em quatro paredes. Nem deixar filmar eu deixo. Digo que os melhores momentos tem que ficar só na na memória. Eu amo assistir os vídeos adultos, porque ajuda na relação. Recebo muitos pedidos de fãs querendo me ver em filmes adultos, só que a mamãe aqui já mostrou tudo que deveria. Já me viram pelada na Playboy e Sexy. Agora só quem vê é meu namorado. Um novinho maravilhoso, que não conto o nome nem que me mate. O que ninguém sabe, ninguém atrapalha", diz Melão.