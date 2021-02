Tiago Sampaio e Giovanna Antonelli Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 02:00

O brasileiro Tiago Sampaio virou um dos profissionais mais requisitados no meio de beleza entre as famosos. Ele é especialista em micropigmentação e abriu sua empresa em vários estados americanos como Flórida, Nova York, Califórnia, Massachusetts, entre outros. "Tenho uma personalidade muito extrovertida e sou muito articulado, o que ajuda a criar intimidade com uma pessoa que acabei de conhecer. É importante ler a personalidade do seu cliente para combinar o design com o resultado desejado", diz Tiago que tem como clientes Sônia Braga, Giovanna Antonelli, Carolina Dieckmann, Thaila Ayala, Camila Coelho e a colombiana Tatiana Girardi, entre outras beldades. Ele também trabalha com maquiagem definitiva, delineador, revitalização da cor dos lábios, reconstrução de aréola para pacientes com câncer pós-cirúrgico, estrias, camuflagem de cicatrizes, micropigmentação capilar masculina e feminino.