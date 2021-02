Karol Conká e Caio Piovesan Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 05:00

fotogaleria Ex-namorado de Karol Conká, Caio Piovesan trabalha pela segunda vez em cinco anos como produtor da cantora e, em conversa exclusiva com a coluna, ele confessa que anda assustado com as atitudes da participante dentro do 'BBB 21'. Ele está bastante preocupado em como vai ficar a cabeça da sister quando for eliminada do reality show da Globo. 'A Karol errou muito, mas ela não é do mal. É uma mulher amorosa e como qualquer ser humano comete erros, perde a cabeça e explode quando se irrita. Ela fez coisas horríveis, mas a minha preocupação é com a saída dela. Karol vai sofrer, não porque está perdendo prestígio ou dinheiro, mas pelas ações no jogo", explica Caio, que espera uma das maiores rejeições da história da produção e admite: "Ela deu um tiro no pé ao entrar no programa".

Caio revela que Karol e sua equipe aceitaram a proposta de participar da atração por uma estratégia comercial e que eles até estavam preparados para um possível cancelamento, como aconteceu com vários brothers de outras edições, só que tudo saiu do controle por falta de experiência do grupo. "Ninguém assistia muito o 'Big Brother Brasil'. Esta é a verdade e a própria Karol se preparou muito pouco achando que sendo ela mesma, estaria tudo bem. Só que o jogo é muito doido! A gente tinha uma preocupação com a animosidade dela porém eu, a mãe dela e o filho sabemos lidar com a situação porque conhecemos o coração dela. Os outros não sabem".

Publicidade

Ele também repudia a forma como os haters tem atacado a ex-namorada nas redes sociais e o posicionamento da classe artística. "Ela mandou muito mal com a Carla Diaz e ao expulsar o Lucas da mesa foi uma parada horrível. Com certeza ela se arrependeu deste episódio e, certamente, vai se arrepender mais ainda quando souber o contexto aqui fora. Nós da equipe não queremos fazer da Karol uma vítima. O que queremos é manter a sobriedade e esperar a saída do 'BBB' para que ela possa se retratar pessoalmente. Acho covarde a classe artística toda atacá-la sem ela poder se defender. A Karol nunca cancelou ninguém aqui fora, nunca falou mal da Ludmilla, por exemplo. A Ludmilla fez um show para um ditador africano e já foi cancelada por várias situações e a Karol nunca falou mal dela nem de ninguém. Foi covardia", admite Caio que também desmente os boatos sobre um relacionamento muito tumultuado com Karol Conká.

"Namoramos por um tempo e nós tivemos atritos e discussões como qualquer casal. Mas, nunca teve violência nem agressão física. Não, ela não jogou um computador em cima de mim", completa.