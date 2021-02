Karen Junqueira Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 20:39

No ar como a vilã Jéssica em 'Haja Coração', Karen Junqueira falou da importância dos debates levantados por sua personagem na trama. "A Jéssica foi importante na minha carreira porque levantou debates necessários, como o preconceito com os portadores de deficiência. Sem contar que foi uma vilã que aprontou todas e na época chegaram a me chamar de 'filha da Carminha', o que só me fez perceber que estava no caminho certo. Imagina ser comparada a icônica Carminha?", vibra a artista, lembrando da malvada personagem de Adriana Esteves em 'Avenida Brasil'.