Silvio Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:28 | Atualizado 10/02/2021 17:30

O apresentador Silvio Santos contra a Covid-19 nesta quarta-feira (10). Rebeca Abravanel, uma das filhas do dono do SBT foi quem contou a boa novidade ao publicar uma foto do empresário em um dos postos de vacinação, em São Paulo. "Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!", escreveu ela na legenda do clique no seu Instagram. A presença do apresentador, de 90 anos, agitou o local com vários pacientes e equipes médicas querendo cumprimentá-lo. Silvio Santos usava um conjunto de calça e blusa bem parecido com um pijama. Mas, ele pode, né?