10/02/2021

Tiago Leifert vai continuar comandando o 'Big Brother Brasil'. O apresentador usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para negar que tenha pedido para deixar a apresentação da atração já no próximo ano. "Fiquei sabendo que deram uma notícia que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brothe'r por desgaste emocional. Não é verdade. Isso não aconteceu. Não pedi para sair do 'BBB', não estou com esse plano. Estou amando fazer o 'BBB', como sempre. Amava como telespectador e amo fazer o programa. Vocês estão vendo. Eu me emociono, dou risada, fico bravo... vivo aquele negócio. Estou assistindo neste momento. Não paro de trabalhar no 'Big Brother Brasil' nem na minha folga, que é quarta-feira", explica na postagem.

Tiago também falou de sua relação com a direção do programa. "Boninho e o Rodrigo Dourado, os diretores com quem eu trabalho são os meus oráculos, são meus gurus e são pessoas que me orientam, pessoas que eu escuto e eu os amo de paixão. São meus amigos e que eu vou contar para o resto da minha vida. Não existe desgaste nenhum. Eu não estou desgastado. Estou cansado".

