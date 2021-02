Vanessa Cunha, ex-amiga de Duda Reis, detona a atriz Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 05:00 | Atualizado 11/02/2021 06:04

Vanessa Cunha, a então amiga de Duda Reis que ajudou a atriz a expor nas redes sociais as traições e o relacionamento abusivo que ela viveu com o Nego do Borel, se voltou contra Duda na última quarta-feira (10) e a detonou.

"Que arrependimento ter dado a minha vida, a minha cara e tudo por essa amiga ingrata... Quanto arrependimento! No fim são os seguidores que a pessoa tem que conta pra ela... ficou amiga da menina (da influencer Pétala Barreiros) há uma semana e tá indo ver filme com ela. E quando eu estava chorando por ela, não foi me ver, não deixou eu ir ver ela. Nem parabéns de aniversário eu recebi. Aliás, ela teve tempo para ir ver um cara x da internet no hotel dele, mas se dizia depressiva por tudo que aconteceu, que não consiguia fazer nada... Enfim, a decepção e o meu arrependimento de ter feito tudo por quem não merecia. Defendi com unhas e dentes, levei hater, ficava duas horas em ligações ouvindo desabafo e olha o que recebi em troca", diz Vavá Cunha.



Apesar de seu desabafo, ela garante que jamais irá expor os podres de Duda, como alguns de seus seguidores têm pedido, e que apenas bloqueou a atriz de suas redes sociais para que possa seguir sua vida em paz.