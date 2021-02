Arthur e Carla Diaz Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 05:57 | Atualizado 11/02/2021 06:06

Na madrugada desta quinta-feira (11), finalmente Carla Diaz e Arthur se beijaram no 'Big Brother Brasil'. Os dois conversam sobre o aplicativo Flecha na festa do líder e, após o instrutor de crossfit fazer sinal de flechada, os dois ficaram. Neste momento, como aconteceu com Fiuk e Thaís, os outros participantes tiveram o comportamento da quinta-série B: eles fizeram uma roda em torno do casal e começaram a gritar.



Por falar em Fiuk e Thaís, o cantor disse que ficaria com a sister nas festas. Mas apenas nas festas. No restante do tempo livre, ele gostaria apenas de ser brother. Ele só não fica com Thaís porque acha que ela não vai entender o jeito dele de lidar com a relação.