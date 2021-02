Nego Di Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 15:07 | Atualizado 11/02/2021 15:17

Após viralizar um vídeo de Nego Di, do 'BBB 21', sobre o cantor Arlindo Cruz, em que o humorista debocha da atual condição física do sambista, que ainda está em recuperação de um AVC que sofreu há três anos, a escola de samba Império Serrano, de Madureira, emitiu uma nota de repúdio contra a fala do brother.

"Em nome de toda a Família Imperiana, a Diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano vem a público repudiar veementemente a atitude do participante do BBB21, Nego Di, que zombou do estado de saúde do sambista Arlindo Cruz, como mostra um vídeo que circula nas redes sociais. O fato aconteceu durante um programa de rádio retransmitido via youtube, antes da entrada do humorista na casa do BBB, que só veio à tona neste momento, sendo que na oportunidade o mesmo chegou a imitar o que dizia ser a feição do cantor. O Império Serrano como uma escola de samba embasada nos princípios de respeito às raízes familiares e moralidade, demonstra total apoio e solidariedade à Família Cruz, ao ponto que pede providências aos órgãos competentes", diz um trecho do comunicado.



O vídeo de Nego Di que viralizou recentemente é de um programa de rádio transmitido no Youtube e gravado antes da entrada do humorista no BBB21. ”Não precisa ir longe. O Arlindo Cruz tá até hoje… Os caras postam foto dele e falam ‘Recuperação a mil’. E ele está assim”, disse Nego Di, paralisando o rosto para imitar o artista, enquanto arranca risadas de outras pessoas presentes no bate-papo.