Roberto Kalil Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:32

O médico Roberto Kalil era contratado da Globo e participava do programa 'Bem Estar' até abril de 2019 quando a atração acabou e foi incorporada como um quadro no 'Encontro com Fátima'. Quase dois anos depois, o cardiologista acabou de ser anunciado como novo funcionário da CNN Brasil e está de volta à televisão. O cardiologista vai comandar o 'CNN Sinais Vitais', uma produção voltada para assuntos relacionados à saúde.

Inspirado no 'CNN Vital Signs' exibido pela CNN americana, o programa será semanal. "O CNN Sinais Vitais, com o doutor Kalil, é mais uma iniciativa do canal para reforçar o conteúdo sobre saúde em nossas plataformas. Com a pandemia desde o ano passado, os brasileiros nunca estiveram tão preocupados com esse tema. Por isso, decidimos criar um amplo projeto editorial para prestar serviços, promover o debate e ampliar o acesso do público às informações sobre medicina e saúde nos próximos anos", afirmou o CEO da CNN Brasil, Douglas Tavolaro em um comunicado confirmando a chegada de Roberto Kalil à emissora.