Publicado 12/02/2021 05:00

A atriz Ilana Hazan está de volta à TV interpretando uma das seguidoras de Semírames (Francisca Queiroz), em 'Gênesis'. Ela, que vive uma viúva, conta como foi a emoção de trazer o choro para sua personagem em meio a crise que vivia em seu casamento com o médico ortopedista Leo Portnoi. "Gravamos essas cenas antes da pandemia. Mas, me senti como se estivesse me separando de verdade do meu marido. Uma dor enorme! O que de fato, veio a acontecer agora, depois desse tempo todo, trancados dentro de casa. Anunciamos a separação justamente quando as cenas vieram ao ar. Pareceu um pressentimento. Uma pena! Mas, vida que segue! Estamos nos separando. O isolamento tem essas coisas", lamenta a atriz, que posou nos bastidores com o ator Giuseppe Oristânio, que interpreta Gomer.