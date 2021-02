Felipe Prior em entrevista a Erlan Bastos do canal Em Off Reprodução Youtube

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 14:31

Em entrevista ao canal 'Em Off', do jornalista Erlan Bastos, na noite desta quarta-feira (10), o ex-bbb Felipe Prior falou sobre as acusações de violência sexual que recebeu logo após deixar reality da Globo. ”Colocaram um helicóptero na janela da minha casa, em cima da minha pizzaria, ligavam pro meu pai falando que se eu ficasse calado eu era culpado” revelou o arquiteto.

Felipe Prior também falou sobre uma possível manipulação no 'BBB20', já que recentemente Karol Conká, do 'BBB21', alegou que recebeu informações externas. Prior disse que isso nunca aconteceu com ele. ”Se isso tivesse acontecido comigo, eu na mesma hora falaria pra todo mundo, eu entrei lá pra jogar e se eu soubesse que alguém tava roubando o jogo eu dedurava na hora”, afirma o ex-brother.