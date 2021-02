Matheuzinho, Jottapê e Kevinho Suburbano

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:07

Matheuzinho, Jottapê e Kevinho se reuniram para gravar o clipe da música 'Gosto do Problema' (Thururu), em Jundiaí, São Paulo. O videoclipe foi gravado em um bar com temática de esportes. A nova produção tem lançamento previsto para 26 de fevereiro. "É um feat que vai além de ser com artistas grandes, é um feat com amigos. Pode esperar que vem mais um hit pra conta dos três", diz Mc Jottape.

L