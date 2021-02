Felipe Roque como o Rei Ibbi-Sim reprodução Instagram

Publicado 13/02/2021 05:00

Nos bastidores da novela 'Gênesis', da Record, o ator Felipe Roque é super bem quisto. Ele é muito elogiado por sua simpatia, atuação em frente às câmeras e principalmente por sua humildade. A única e mais recente preocupação da produção da trama com o galã é por conta da confirmação do nome dele no novo reality da Anitta, atração que é patrocinada por uma cervejaria. Internamente há um receio de que a imagem do ator no reality seja atrelada diretamente a de seu personagem na novela bíblica, já que ele interpreta o Rei Ibibi-Sim. Afinal, gravar um reality em que tudo indica que terá pegação enquanto está no ar em uma superprodução bíblica não combina, né?