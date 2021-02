Rosiane Pinheiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 05:00

Prestes a atingir a marca de 500 mil seguidores no Instagram, Rosiane Pinheiro, ex-dançarina da Gang do Samba resolveu fazer um ousado ensaio fotográfico com muitas purpurinas e pouquíssimas fantasias para homenagear também a festa popular que mais adora no ano e que acabou sendo suspensa em 2021 por conta da pandemia do coronavírus: o Carnaval. Aos 46 anos, a baiana provou que está com tudo em cima.