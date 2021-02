Gustavo Mioto e a namorada Thaynara OG Reprodução Instagram

Sabe aquele meme: 'chuta o balde e busca o balde?' Então... a apresentadora Thaynara OG e o cantor Gustavo Mioto estão, aparentemente, desse jeitinho aí. Após anunciarem o fim do namoro em agosto do ano passado, os dois voltaram a se reaproximar e não fazem nem questão de esconder que andam frequentando o mesmo lugar. Recentemente, Thay e Mioto publicaram imagens de um café da manhã pra lá de especial e a decoração do local onde os dois estavam entregou que os dois estavam juntinhos. A coluna procurou Thay para confirmar se o casal reatou o namoro, mas não obteve resposta até o fechamento desta nota. Já a assessoria de Mioto diz não ter conseguido contato com o sertanejo.