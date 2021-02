Mariana Malavazzi e Luiz Carlos Reprodução/Montagem

Publicado 13/02/2021 05:00

fotogaleria Uma das fortes candidatas ao título de campeã do reality 'Bela do Verão', da RedeTV!, que começa amanhã, Mariana Malavazzi gravou quase todo o programa com um torcedor muito especial ao seu lado: o vocalista do Raça Negra, Luiz Carlos. Sim, ela viveu um affair secreto com o cantor durante um pouco mais de dois meses, no final de 2020.

"Um amigo em comum nos apresentou. Ele tinha se separado da mulher em julho e estava sozinho há uns três meses quando me conheceu. Isso aconteceu em outubro e ficamos grudados desde o primeiro dia. Vivia na casa dele, conheci os filhos e até o apresentei para os meus pais. Só que perto do Natal, o Luiz Carlos se afastou e até hoje não sei o que aconteceu", conta a modelo paulista, de 27 anos.



Mariana assume que estava gostando do cantor. "Ele é um homem maravilhoso. Educado, carinhoso, não levanta a voz de maneira nenhuma e é do tipo que apoia a mulher, sabe? Eu acho que pesou a diferença de idade na cabeça dele (Luiz Carlos tem 64 anos) e teve também uma foto vazada nossa que foi parar em um programa de TV e ele ficou bem chateado. Não entendi direito. Pensei que ele precisava de um tempo para pensar, um tempo para ficar sozinho, mas não me procurou mais e eu saquei que tinha acabado. Estava gostando dele e me envolvendo mesmo. Foi uma pena", admite.



A atriz, que chegou a atuar no quadro 'Pegadinhas' do Programa 'João Kléber Show', teve um affair também com outro famoso antes do vocalista do Raça Negra: o sertanejo Rodolffo, do 'BBB21."Nós no conhecemos logo depois da separação dele com Rafa Kalimann. Ficamos amigos e depois virou um rolo que durou um tempinho, mas a distância entre São Paulo e Goiânia atrapalhou bastante e parei de falar com ele no meio do ano passado.



Mariana assume que torce pelo parceiro de Israel como vencedor do 'Big Brother Brasil 21'. "Rodolffo merece por ser uma cara simples e gente boa demais. É muito gato (risos)", completa a modelo, que acabou dando um spoiler sobre a sua participação no 'Bela do Verão': ela se classificou entre as cinco finalistas e vai disputar ao vivo a decisão da atração prevista para março. "Quero ganhar", diz.