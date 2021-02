Thais Belchior Divulgação/Blad Meneghel/Record

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 00:00 | Atualizado 12/02/2021 20:01

Thais Belchior celebrou a sua estreia na novela 'Gênesis'. Interpretando a jovem Iafa na novela bíblica, a atriz contou que a primeira cena foi tensa e muita adrenalina, já que a sua personagem sofreu uma emboscada ao lado de Amat (Regina Sampaio) no ataque as mulheres do acampamento. Ela também falou sobre a sua trama. "A Iafa é o sinônimo de lealdade. É a melhor amiga de Amat (mãe de Abraão), que fica ao seu lado nos momentos mais difíceis. Forma uma linda família com o marido Lamassi (Gustavo Falcão), mas vai passar por algumas dificuldades durante a sua trajetória. Mas, eu estou muito feliz de fazer a novela", adiantou. Além da novela, Thais faz sucesso na internet com os vídeos do Canal Parafernalha.