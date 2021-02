Lipe Ribeiro e Anitta Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:00

O novo reality de Anitta, gravado em uma ilha, está rolando a todo vapor neste fim de semana, no Rio de Janeiro, e já vem dando o que falar. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos convidados que participam da atração, Lipe Ribeiro, aparece tentando roubar um beijo da Anitta, mas a cantora logo se esquiva da investida do rapaz. Entre os famosos que estão confinados para a gravação do novo reality estão os atores Felipe Roque e Gabi Lopes.