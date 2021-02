Ramon Bellan Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 13:00

O ator Ramon Bellan, dará vida ao Rei Tidal, o rei de Goim, em 'Gênesis', trama bíblica da 21h, da Record TV.

O que muita gente não deve saber, é que Ramon Bellan é um mineiro de uma cidadezinha do interior chamada Carangola, além de ator, diretor e produtor. Ele é o diretor e idealizador dos canais @oscarecudos / @canaltrinca / @canaltetopreto.



Sobre seu papel em Gênesis, Ramon é só gratidão. “Mais uma vez gostaria de expressar minha gratidão a Núbia Coelho, Edgar Miranda, e Mônica Teixeira, Eduardo Pradella, a Record TV e a produtora Casablanca por mais essa oportunidade tão especial, com o personagem Tidal, rei de Goim. Que honra!", diz o ator.

O artista iniciou sua carreira aos 7 anos e hoje acumula 31 anos de experiência no mercado artístico. Atua desde 2008 em novelas, minisséries e no cinema nacional. Em seu currículo ele coleciona novelas como ‘Amor Sem Igual’, ‘Jesus’, ‘Apocalipse’, ‘Rei Davi’, ‘Bela a Feia’, ‘Chamas da Vida’ e ‘ Os Mutantes’, todas da Record TV. Já, na Rede Globo Bellan atuou em ‘O Velho Chico’ e ‘Sob Pressão’. No cinema, foram os longas 'Shiuuuu nunca mais', 'Para onde vou?', 'Intervenção 7', de Rodrigo Pimentel, ‘Assalto ao Banco Central’, com direção do saudoso Marcos Paulo, entre outros.