Jenny Miranda Donni Rodrigues

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 13:05

A influenciadora digital Jenny Miranda, filha da cantora Gretchen, deixou os frequentadores da Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, babando na última semana. Ela posou para um ensaio moda praia uma grife carioca e mostrou o corpão posando com vários modelos de biquínis e maiôs, além de uma saída de praia. A morena posou para as lentes do fotógrafo Donni Rodrigues e ainda mostrou ao público o resultado de suas últimas cirurgias plásticas. Jenny fez uma Lipo Lad e trocou o silicone recentemente.