Ekaterina Dorozhko é casada com Luiz Adriano Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 13:19 | Atualizado 13/02/2021 13:25

Ex-mulher do jogador Luiz Adriano, do Palmeiras, a modelo russa Ekatarina Dorozhko falou sobre como está sua relação com o craque após se separar dele. Ao ser questionada se mantém uma amizade com o ex, Dorozhko afirmou que hoje o jogador é como um 'irmão' pra ela. "Hoje somos como irmão e irmã. Nós respeitamos o caminho futuro (que cada um seguiu) um do outro", respondeu a loura, que também esclareceu que no início de seu relacionamento com o atleta ele já não estava mais com sua ex-mulher. "Era uma questão muito séria. Eu nunca destruiria uma família", afirmou.

Ekatarina Dorozhko e Luiz Adriano se casaram em dezembro de 2019, numa cerimônia íntima. O relacionamento terminou após Ekatarina Dorozhko ter viajado para sua terra natal e o jogador, que continuou no Brasil, ter engatado um romance com uma modelo brasileira.