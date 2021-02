Luísa Sonza e Vitão Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 10:53 | Atualizado 14/02/2021 10:53

Neste sábado (13), o cantor Vitão fez um longo desabafo sobre as críticas que vem recebendo desde que assumiu o namoro com Luísa Sonza e também sobre sua carreira musical. "Só estou fazendo meu trabalho igual sempre fiz e vou fazer por toda minha vida. Mas desde que comecei meu relacionamento, por causa de mentiras vocês têm dificultado muito o meu trabalho e isso tem mexido muito com a minha cabeça e com o meu coração. Eu e a Luísa começamos a ficar juntos depois que ela terminou o casamento dela. O comentário que todo mundo fala que eu fiz, do 'meu casal', não existe. Eu nunca fiz esse comentário", começa o artista.

"Acho que vocês têm que começar a enxergar os músicos como trabalhadores e não como um reality show onde as pessoas estão para serem julgadas pela vida pessoal delas ou qualquer coisa do tipo. Esse é o meu trabalho, sempre sonhei com isso e não é o ódio que vocês destilam na internet que vai me parar. Mas isso dificulta muito, tem mexido com meu psicológico e com o meu emocional. Já recebi ameaças, minha família recebeu ameaças de morte e de rasparem meu cabelo e tudo que é tipo de ameaças. Graças a Deus tenho família e amigos que me rodeiam e me dão forcas diariamente. Mas, talvez, se eu não tivesse essas pessoas eu poderia estar pensando em me matar, assim como já aconteceu com outras pessoas que já se mataram por causa de ódio na internet. Vocês tem que colocar a mão na consciência sobre o que vocês estão fazendo e se colocarem no lugar das pessoas".

Publicidade

Por fim, Vitão pede aos haters que coloquem a mão na consciência e parem de destilar ódio na internet. "Todo mundo tem o direito de não gostar do trabalho de alguém, sei que nunca serei unanime. Mas acho que ódio gratuito pode acabar com a vida de alguém. Espero que com o tempo vocês entendam isso e sei que não serei o primeiro e nem o último a sofrer isso. Mas quanto mais a gente falar isso, mais chances de vocês terem discernimento, consciência, inteligência... Só peço que se você não gosta de mim, que não escute minhas músicas e nem assista meus vídeos cantando. Minhas vida é pessoal e eu vim aqui pra falar sobre música, que é o que eu gosto".