Raissa Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 13:25

Ao que tudo indica, a ex-Fazenda Raissa Barbosa já fez a fila andar após o término de seu relacionamento com o influenciador Lucas Selfie, com quem ela começou a se relacionar no reality. A ex-Miss Bumbum esteve jantando com o rapper Krawk, um dos cotados para participar de sua mesma edição, mas que acabou não entrando no confinamento. Os dois, inclsive, não fizeram questão de esconder que estavam no mesmo lugar. Apesar de não terem tirado fotos juntos, eles compartilharam fotos do jantar romântico e, no registro do Krawk, deu pra ver parte do look usado por Raissa.