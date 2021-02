Pétala Barreiros Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 12:33

Pétala Barreiros, ex-mulher do Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, compartilhou com seus seguidores que descobriu que vinha sendo espionada através de uma escuta que foi colocada em seu carro. Segundo a influenciadora, ela teve a ajuda de um perfil falso que contou sobre o dispositivo ter sido colocado em seu veículo.

"Recebi por um Instagram fake. Não sei quem é e essa pessoa, que contou, inclusive, quem foi o profissional pago para colocar a escuta no carro. Vou passar para as autoridades tudo o que é preciso e na quarta-feira vou tirar isso do meu carro. Eu já vinha percebendo há algum tempo que uma pessoa sempre sabia onde eu estava, com quem eu estava ou conversava e só depois que esse fake mandou essa mensagem que eu realmente resolvi descobrir o que era", conta a influencer.

Publicidade

Pétala diz temer por sua segurança. "Tento rir de situações como essa, porque é uma invasão. A gente se sente tão impotente... É muito difícil eu explicar o que eu senti quando descobri isso. Me sinto impotente e me pergunto aonde estou segura, onde eu posso ficar tranquila sem achar que estou sendo seguida, achar que estou sendo sequestrada".

Ela contou ainda que recentemente sua família foi alvo de uma denúncia anônima ao Conselho Tutelar. "O que eu posto não é nem metade do que acontece. Teve uma denuncia anônima de maus-tratos das crianças. Vieram quatro policiais armados aqui na minha casa e as crianças ficaram muito assustadas com as armas aparentes dos policiais. Não sei o que está acontecendo. Minha mãe foi intimada pelo Conselho Tutelar. Me falaram que não é de praxe, a nao ser que seja um flagrante de maus-tratos, os policiais entrarem dessa forma. Até porque causa um trauma nas crianças. Uma denúncia anônima, mas caluniosa. Meus advogados já estão resolvendo isso", finaliza.

Publicidade

Pétala atualmente vem travando uma batalha judicial com seu ex-marido, o empresário Marcos Araújo, após abrir publicamente que vivia um relacionamento abusivo com ele e revelar ter sido traída diversas vezes. Antes de o empresário conseguir que Pétala não tocasse mais em seu nome nas redes sociais, a influenciadora também contou que foi vítima de agressão física e psicológica e que o ex não cumpriu com seu papel de pai com o filho caçula do casal, que nasceu há poucos meses.