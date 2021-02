Anitta e Lipe Ribeiro estão vivendo um romance no 'Ilhados' Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 13:49

Ao que tudo indica, o rolo entre Anitta e o ex-Fazenda Lipe Ribeiro não ficará somente na 'ilha da pegação', onde foi gravado o novo reality idealizado pela cantora. Após trocarem muitos beijos, amassos e outras coisas mais, os dois deixaram a ilha juntinhos em um helicóptero, na companhia do pai da cantora, o Mauro Machado. O patriarca, inclusive, foi quem registrou o momento do trio indo embora. Pelo visto, a Yá Burihan, ex-noiva que assumiu pro Lipe tê-lo traído, ficou no passado!